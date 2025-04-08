Подмосковная Система-112 обработала свыше 300 тысяч звонков в полицию с января

С начала 2025 года операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше 300 тысяч вызовов, связанных с полицией и ГИБДД. Слаженная работа диспетчеров с правоохранительными органами помогает оперативно реагировать на любые происшествия.

Система-112 тесно сотрудничает с Центром безопасности дорожного движения, помогая водителям оформлять аварии без пострадавших. Операторы соединяют участников аварии со специалистами, которые рассказывают, как правильно заполнить европротокол. С января 2025 года диспетчеры обработали уже около 60 тысяч таких обращений.

«Возможности Системы-112 позволяют в режиме „одного окна“ вызвать несколько оперативных служб одновременно, например, при крупном ДТП. Это значительно ускоряет обработку вызовов, сокращает время прибытия специалистов на место происшествия и увеличивает шансы на спасение людей», — отметили операторы.

Недавно в службу экстренного реагирования поступил тревожный звонок о серьезной аварии — на Каширском шоссе столкнулись четыре машины. Выяснилось, что один из водителей внезапно потерял сознание.

Благодаря четким действиям диспетчеров на место моментально выехали спасатели, скорая помощь и полиция. Пострадавшие оперативно получили необходимую медицинскую помощь.