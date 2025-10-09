Подмосковная Система-112 обработала почти 690 вызовов в сентябре

Операторы подмосковной Системы-112 в сентябре обработали свыше 689 тысяч вызовов. Этот показатель оказался аналогичным августовскому.

Чаще всего жители обращались за скорой медицинской помощью — 224 тысячи раз. Это на 7% меньше, чем за последний месяц лета, когда зарегистрировали 241 тысячу обращений.

Количество вызовов в пожарную охрану также сократилось до 11 тысяч против 12 тысяч в августе.

Значительное снижение продемонстрировали обращения в полицию и ГИБДД — 92 тысячи вызовов, что на 15% меньше августовского показателя, который составил 108 тысяч.

Кроме того, в сентябре на 30% уменьшилось количество хулиганских звонков, составив девять тысяч против 13 тысяч месяцем ранее.

С такими вызовами успешно борется автоматизированная система оповещения. При определении звонка как хулиганского система совершает автодозвон на номер заявителя и включает автоответчик, разъясняющий административную и уголовную ответственность за заведомо ложное обращение в экстренные службы.

В случае повторных нарушений информацию о злоумышленнике передают в правоохранительные органы.