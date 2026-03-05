Подмосковная Система-112 обработала около 600 тысяч СМС с 2015 года

Жители Московской области с момента запуска региональной Системы-112 отправили на единый номер экстренных служб около 600 тысяч СМС. Этот канал связи остается одним из самых востребованных, особенно среди людей с нарушениями слуха и речи.

Система-112 работает в Московской области с 2015 года. Операторы принимают вызовы круглосуточно, без выходных и перерывов. Обратиться за помощью можно в любой ситуации, когда требуется немедленное участие спасателей, полиции, скорой или других служб.

Самый популярный способ связи — телефонный звонок. Позвонить на номер 112 можно даже при отрицательном балансе и без SIM-карты. За все время работы системы подмосковные операторы приняли более 1,7 миллиона таких вызовов.

На втором месте по частоте использования — сообщения. Такой способ выбрали уже почти 600 тысяч раз. Услуга бесплатная и доступна абонентам всех мобильных операторов в регионе.

Чтобы сообщение приняли и обработали, нужно указать адрес происшествия и коротко описать, что случилось. Если есть проблемы со здоровьем, об этом тоже лучше написать сразу. Оператор либо подтвердит, что помощь уже в пути, либо задаст уточняющие вопросы.

Кроме звонков и сообщений, подмосковная Система-112 принимает сигналы через оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС». Также заявку можно отправить через мобильное приложение «112 МО».