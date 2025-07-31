Подмосковная Система-112 обработала более 700 вызовов за июль

В июле подмосковная Система-112 зарегистрировала более 830 тысяч вызовов, из которых около 765 тысяч приняли и обработали. Ежедневно в сутки поступало порядка 32 тысяч звонков.

Как рассказали в ведомстве, более 216 тысяч вызовов были адресованы скорой помощи, еще 116 тысяч — полиции и ГИБДД, 16 тысяч — пожарным, 19 тысяч — газовщикам и 3,5 тысячи — службе по антитерррору.

За месяц Система-112 получила 762 тысячи телефонных звонков и бессимочных вызовов, 756 обращение через мобильное приложение и 711 СМС.

По номеру 112 можно не только вызвать экстренные службы, но и получить консультацию, например, при оформлении ДТП без пострадавших.