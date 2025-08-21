Подмосковная Система-112 обработала более 1,1 млн вызовов в пожарную охрану

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Система-112 заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время операторы приняли более 1,1 миллиона звонков, связанных с пожарами.

Благодаря отлаженному алгоритму работы на место пожара в кратчайшие сроки выезжают спасатели. Пока заявитель сообщает оператору подробности происшествия, специалисты уже выдвигаются на вызов.

«Это стало возможным благодаря четкой работе всех звеньев — от первого звонка до прибытия экстренных служб на место». — отметили в ведомстве.

Подмосковная Система-112 — крупнейшая в России. В ней круглосуточно работают более 3,8 тысячи специалистов. В едином окне жители могут вызвать скорую помощь, пожарных, газовую и другие службы.