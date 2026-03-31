Подмосковная Система-112 обработала 2,8 млн вызовов с начала года

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

За первые три месяца года операторы подмосковной Системы-112 обработали свыше 2,8 миллиона обращений от жителей региона. Значительная их часть касалась не только экстренных происшествий, но и повседневных вопросов, требующих оперативного решения.

Структура вызовов традиционно отражает приоритетные потребности жителей. Абсолютное большинство обращений — около 61% — было адресовано скорой помощи. На долю полиции и ГИБДД пришлось 27% звонков, еще 3% составили вызовы аварийной газовой службы.

Около 338 тысяч обращений носили справочный характер: операторы консультировали собеседников по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, работы транспорта и другим актуальным темам.

Качество и оперативность обработки каждого вызова остаются ключевыми приоритетами работы системы. В среднем опрос заявителей занимает около 101 секунды. Оператор за это время успевает уточнить адрес и ориентиры местности, характер происшествия, наличие пострадавших и степень тяжести их состояния, возможные угрозы для окружающих, а также выяснить дополнительные обстоятельства.

Все обращения в Системе-112 обрабатывают по принципу «одного окна». Заявителю не нужно совершать повторные звонки или самостоятельно переключаться между службами.

Продолжилась и плановая модернизация инфраструктуры: специалисты развивают цифровые сервисы, повышают квалификацию диспетчеров и расширяют интеграцию с региональными информационными ресурсами.

Система-112 доступна круглосуточно.