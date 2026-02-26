Подмосковная Система-112 обработала 1,8 млн вызовов с начала зимы

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Зимой операторы подмосковной Системы-112 Московской области приняли и обработали 1,8 миллиона вызовов от жителей и гостей региона. В среднем ежесуточно специалисты отвечали примерно на 28 тысяч обращений.

Зима всегда сопровождается повышенной нагрузкой на экстренные службы из-за непогоды, увеличения числа ДТП, сезонных заболеваний и бытовых происшествий.

Скорая медицинская помощь за минувшие три месяца получила 480 тысяч вызовов, полиция и ГИБДД — 211 тысяч, пожарная охрана — 21 тысячу, служба газа — 64 тысячи, служба «Антитеррор» — 2,7 тысячи, а Комитет лесного хозяйства — 338.

Основной канал связи с операторами — телефонный звонок. За три месяца поступило 1,8 миллиона вызовов, в том числе с телефонов без сим-карт.

Через мобильное приложение «112 МО» отправили 932 обращения, по СМС — 584, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» — 2,4 тысячи. Разные форматы связи позволяют получить помощь даже в ситуациях, когда голосовой вызов невозможен.

Операторы обработали все заявки и своевременно передали информацию в службы реагирования. Работа по улучшению межведомственного взаимодействия и цифровых сервисов продолжается.