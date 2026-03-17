Подмосковная Система-112 обработала 109 млн вызовов с 2015 года

Подмосковная Служба-112 заработала в 2015 году. За это время операторы приняли более 109 миллионов вызовов. ПО одному номеру телефона жители могут связаться с пожарными, скорой помощью, полицией и другими службами.

Ежедневно более 3,8 тысячи специалистов обрабатывают порядка 30 тысяч вызовов. Более 87% всех запросов поступают путем телефонного звонка на номер 112.

Обратиться в службу также можно через СМС, чат-бот и видеочат, оборудование системы «ЭРА- ГЛОНАСС» и мобильное приложение «112 МО». Оператору нужно сообщить точный адрес и описать происшествие. После этого важно следовать инструкции специалиста.

«Система-112 обеспечивает оперативную помощь и координирует работу всех экстренных служб, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал себя защищенным в любой ситуации», — отметили специалисты.

Система-112 в Подмосковье продолжает развиваться и внедрять новые технологии, делая жизнь в регионе еще более безопасной.