Подмосковная Система-112 назвала самые популярные темы обращений в октябре

В октябре жители и гости Подмосковья более 600 тысяч раз обратились за помощью по номеру 112. Как сообщили в региональной системе экстренного реагирования, основная часть обращений поступила через телефонные звонки, также заявители активно пользовались СМС-сообщениями, мобильным приложением «112 МО», системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-ботом.

Чаще всего требовалась скорая медицинская помощь — за месяц зарегистрировали почти 200 тысяч обращений. В полицию и ГИБДД поступило около 81 тысячи вызовов, в пожарную охрану — восемь тысяч. Кроме того, консультацией оператора-психолога воспользовались около 460 человек, а количество справочных обращений по вопросам ЖКХ, дорожного движения и другим темам составило 79 тысяч.

Также специалисты отметили около девяти тысяч хулиганских вызовов. Для борьбы с ними используют автоинформатор, который предупреждает звонящих об административной и уголовной ответственности за ложные обращения.