Подмосковная Система-112 напомнила об ответственности за ложные вызовы

В Подмосковье с начала 2025 года в Систему-112 поступило более десяти миллионов обращений. Из них свыше 176 тысяч оказались ложными, а более 99 тысяч — хулиганскими. Такие вызовы создают лишнюю нагрузку и мешают оперативной работе экстренных служб.

В региональной Системе-112 отмечают, что снизить число ложных обращений помог специальный автоинформатор. Если оператор определяет вызов как хулиганский, система автоматически перезванивает абоненту и проигрывает сообщение о возможной административной и уголовной ответственности за ложный вызов.

Если же с одного номера фиксируется несколько хулиганских вызовов, данные передаются в правоохранительные органы для дальнейших мер. Этот механизм помогает экономить ресурсы экстренных служб и обеспечивает оперативное реагирование на реальные происшествия.

Напомним, номер 112 используется только для вызова экстренных служб. Жителей Подмосковья призывают относиться к этому ответственно, ведь ложные вызовы могут стоить кому-то жизни.