Подмосковная Система-112 будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

С 31 декабря по 11 января операторы подмосковной Системы-112 будут нести дежурство в усиленном режиме. Зимний период традиционно связан с ростом числа происшествий, что ведет к значительному увеличению звонков в экстренные службы.

Если летом в сутки поступает около 30 тысяч обращений, то в холодное время года их количество возрастает до 50 тысяч.

Ни один из вызовов не остается без внимания — на каждый оперативно реагируют соответствующие службы.

В период длинных выходных обычно растет число инцидентов, связанных с использованием пиротехники, небрежное обращение с которой может привести к пожарам и серьезным травмам.

Кроме того, спасатели фиксируют больше обращений по поводу ожогов, обморожений и бытовых возгораний, часто вызванных неправильной эксплуатацией обогревателей и гирлянд.

Жителей и гостей Московской области призвали использовать только сертифицированную пиротехнику, следовать инструкции, не оставлять детей без присмотра рядом с открытым огнем и фейерверками, а также избегать перегрузки электросетей и не оставлять включенные гирлянды без присмотра.

Кроме того, важно воздержаться от управления автомобилем в состоянии опьянения и помнить, что при первых признаках опасности необходимо сразу звонить по номеру 112.

«Наша главная задача — чтобы помощь приходила быстро и своевременно. В праздничные дни мы усиливаем дежурства и внимательно относимся к каждому звонку», — подчеркнули в службе.