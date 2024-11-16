Подмосковная сборная выиграла бронзу в турнире лыжников «Гонка звезд»

Подмосковные спортсмены выиграли бронзовую медаль в турнире лыжников «Гонка звезд». Соревнования прошли 16 ноября в Кировске.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бронзовыми призерами стал квартет лыжников — Виктория Лукашова, Софья Богословская, Иван Кочетков и Дмитрий Бубнов.

«На первом месте расположилась Сборная России-2, в составе которой выступили Дарья Непряева, Майя Тихомирова, Александр Большунов и Андрей Малетин. Серебряными призерами стали Мария Истомина, Софья Трушнина, Савелий Коростелев и Ярослав Панченко в составе первой сборной России», — добавили в ведомстве.

В соревнованиях приняли участие 12 команд — сборные именитых лыжников и региональные сборные команды Москвы, Подмосковья, Рязанской и Мурманской областей, Татарстана и Белоруссии.

Эстафета прошла в шесть этапов: женская гонка на 1,5 тысячи метров, гонка девушек на 800 метров, гонка мужчин и женщин на 1,5 тысячи метров, юношеский старт на 800 метров и финальный старт на 1,5 тысячи метров среди мужчин.

Официальное открытие профессиональных соревнований лыжников состоится в Вершине Теи 23–26 ноября в рамках первого этапа Кубка России.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».