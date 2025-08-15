Подмосковная сборная стала бронзовым призером чемпионата России по маунтинбайку
Команда из Подмосковья завоевала бронзу на чемпионате России по маунтибайку. В составе сборной региона выступали шесть человек — велогонщики из школы олимпийского резерва в Мытищах, рассказали в Минспорта МО.
Честь Московской области в дисциплине «эстафета» защищали Даниил Осипов, Роман Северов, Софья Богуненко, Ангелина Судакова, Кирилл Серяков и Дарья Картинина.
На первую ступень пьедестала забрались спортсмены из Санкт-Петербурга, а на втором месте расположилась столичная команда.
Напомним, что чемпионат России по велоспорту прошел с 13 по 15 августа в селе Нечкино Удмуртской Республики.
Соревнования реализованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».