Подмосковная сборная стала бронзовым призером чемпионата России по маунтинбайку

Фото: Федерация велосипедного спорта России

Команда из Подмосковья завоевала бронзу на чемпионате России по маунтибайку. В составе сборной региона выступали шесть человек — велогонщики из школы олимпийского резерва в Мытищах, рассказали в Минспорта МО.

Честь Московской области в дисциплине «эстафета» защищали Даниил Осипов, Роман Северов, Софья Богуненко, Ангелина Судакова, Кирилл Серяков и Дарья Картинина.

На первую ступень пьедестала забрались спортсмены из Санкт-Петербурга, а на втором месте расположилась столичная команда.

Напомним, что чемпионат России по велоспорту прошел с 13 по 15 августа в селе Нечкино Удмуртской Республики.

Соревнования реализованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

