Подмосковная рапиристка Дзобаева выиграла золото на турнире «Балтийский старт»

Рапиристка из Люберец Маргарита Дзобаева выиграла золотую медаль на всероссийском кадетском турнире «Балтийский старт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебряную награду получила Мелания Мельник из Санкт-Петербурга, а третье место разделили Варвара Сатаева (Санкт-Петербург) и Иллария Ионина (Москва). Всего к состязаниям в Выборге допустили 123 участника.

«Балтийский старт» — это ежегодное традиционное первенство для кадетов до 18 лет, которое проходит со 2 по 9 сентября. Соревнования охватывают три дисциплины: рапиру, шпагу и саблю, а география участников включает регионы России и Белоруссию.

Текущая победа укрепила успешный сезон Дзобаевой: весной она принесла сборной Московской области золото командного первенства России среди юниорок, а в начале лета стала чемпионкой страны в возрастной категории до 15 лет.

Организацию турнира обеспечивает Российский спортивный фонд в рамках федеральной программы «Спорт России».