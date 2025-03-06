Подмосковная промышленность увеличила объемы отгрузки продукции до 435 млрд рублей

В январе 2025 года предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья отгрузили продукцию на 435 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Объем отгрузки предприятиями обрабатывающей промышленности региона в январе 2025 года вырос на 25,4%, по сравнению с январем прошлого года. Общая сумма отгрузки в отчетном периоде составила 435,8 миллиарда рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Лидером стала пищевая промышленность с объемом отгрузки 112,3 миллиарда рублей — рост составил почти 23%. На втором месте — производство металлических изделий, третью позицию заняла химическая отрасль.