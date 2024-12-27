Подмосковная промышленность показала рост в 18% за год

Промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товаров, а также выполнили работ и услуг на общую сумму порядка шести триллионов рублей с января по ноябрь. Это на 18,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, общий объем отгрузки составил 5,92 триллиона рублей. Из них 5,3 триллиона пришлось на сектор обрабатывающей промышленности — это на 19,7% больше, чем годом ранее.

В ведомстве добавили, что наибольший объем отгрузки пришелся на пищевую промышленность. На нее пришлось почти 1,2 триллиона рублей. Рост составил 18,8% по сравнению с прошлым годом. На втором месте — производство металлических изделий с показателем 890 миллиардов рублей.