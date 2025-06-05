Подмосковная прокуратура направила в суд дело о ДТП с причинением тяжкого вреда

Подмосковная прокуратура утвердила обвинение в отношение 29-летнего жителя Самарской области. Он, управляя автомобилем на дороге «Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово» в Одинцове, сбил мотоциклиста. Тот из-за столкновения получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснило следствие, авария произошла 23 мая. Водитель Hyundai Solaris при повороте с дороги налево наехал на мотоцикл BMW.
Свою вину мужчина полностью признал. Для рассмотрения по существу уголовное дело направили в Одинцовский городской суд.
Ранее ДТП с байкером в Петербурге, которого переехал Rolls-Royce, попало на видео. Управлявший иномаркой бизнесмен сам сдался правоохранительным органам. Сейчас с ним работает полиция.
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
«Бандеровская гнида». Медведев высмеял Мерца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте