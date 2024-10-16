Подмосковная предпринимательница выиграла грант на развитие фермы

Анна Банщикова переехала в Московскую область из Краснодара, чтобы разводить овец и коров. Предпринимательница выиграла грант «Агростартап», на средства которого смогла запустить свой небольшой сельскохозяйственный бизнес. О том, как развивается ферма, она рассказала в интервью 360.

По ее словам, идея создать свое крестьянско-фермерское хозяйство появилась, когда поголовье овец увеличилось.

«На данный момент мы занимаемся разведением мелкого рогатого скота — это овцеводство, также есть у нас и крупный рогатый скот. У нас уже 144 головы. Из них 57 ярочек и 53 ягненка, также 28 козлят, а еще у нас есть три коровы и два теленка», — рассказала Банщикова.

Как ухаживать за животными, Анна знает с детства, ведь выросла на ферме у своей бабушки.

«Моя бабушка работала дояркой всю свою жизнь, с 16 лет и до ухода на пенсию, а я часто ездила с ней на работу, была в телятнике. Я очень люблю животных», — добавила Банщикова.

Она рассказала, что когда появилась идея создать свою ферму, она начала усиленно готовиться к получению гранта.

«Почему „Агростартап“? Потому что мы только начинаем. Бизнес-план придумали сами, опираясь на наши реальные возможности, ничего не занижая и не завышая. Я очень волновалась на защите своего проекта, но все прошло хорошо, и я выиграла конкурс», — отметила фермер.

Анна получила грант в размере пяти миллионов рублей.

«На данный момент землю, на которой находится ферма, мы арендуем. Поэтому деньги мы потратим на покупку земельного участка и также приобретем породистое поголовье Романовской породы — 38 ярочек и одного барана производителя», — заключила Банщикова.

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