Подмосковная молодежь присоединится ко всероссийской неделе субботников

Подмосковная молодежь присоединится к всероссийской акции по благоустройству. Она пройдет с 18 по 27 апреля — в этот период активисты приведут в порядок парки, леса, береговые зоны, воинские захоронения и другие места.

Всероссийская неделя субботников пройдет при организации федерального агентства по делам молодежи и движения «Экосистема». В акции присоединятся экологи, молодежь, семьи, волонтеры, общественные организации, а также ветераны и участники СВО.

Жители регионов смогут выбрать главные объекты для уборки путем голосования в соцсетях. Оно завершится 10 апреля.

По итогам недели выберут самый активный регион, компанию, организацию, а также самый масштабный субботник и самый креативный пост об акции.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать фотографии с хэштегами #мызачистоту #МыВместе #движениеэкосистема и #Росмолодежь, а также зарегистрироваться на платформе Добро.рф.