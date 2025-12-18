Подмосковная лыжница выиграла 3 медали на Кубке России по прыжкам с трамплина

Спортсменка из Московской области Ксения Каблукова показала блестящий результат на Кубке России по прыжкам с трамплина. На турнире она выиграла три медали.

Первое серебро Ксения получила на третьем этапе соревнований, проходившем на трамплине К-95, уступив лишь прыгунье из Магаданской области и опередив представительницу Санкт-Петербурга.

На следующем этапе история повторилась: подмосковная спортсменка вновь заняла вторую ступень пьедестала.

По итогам пятого этапа Ксения Каблукова добавила в свою коллекцию бронзовую награду.

Все этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходили в городе Чайковский в Пермском крае с 10 по 15 декабря в рамках федеральной программы «Спорт России».

Уже 21 декабря в Уфе стартуют шестой и седьмой этапы. С 14 по 19 число в Нижнем Тагиле пройдут этапы с восьмого по 10-й. Финальная часть турнира состоится там же в марте.