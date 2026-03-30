Еще одна компания в Мытищах вступила в проект по производительности труда

ООО НПП «Мера», расположенное в Мытищах, присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания занимается производством высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для измерений и испытаний. На предприятии уже состоялось стартовое совещание, где специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области совместно с сотрудниками компании определили дальнейшие шаги по внедрению инструментов бережливого производства.

Пилотным участком для оптимизации выбран центр по выпуску измерительных модульных комплексов. Ожидается, что оптимизация процессов позволит увеличить выработку на 10%, сократить незавершенное производство на 15% и снизить время протекания процессов на 10%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие можно подать на ИТ-платформе [Производительность.рф](https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/).

