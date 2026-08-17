Подмосковная компания вложит 30 млрд рублей в строительство завода в Химках

Компания «Логика молока» планирует создать новый флагманский комбинат в индустриальном парке «Северное Шереметьево» в Химках. Производство разместят на территории бывшего складского комплекса.

На предприятии установят 11 линий для выпуска питьевого молока, кисломолочных продуктов, йогуртов и творожных изделий. Комбинат сможет перерабатывать до 1750 тонн сырого молока в сутки. Объем инвестиций — до 30 миллиардов рублей.

«Сегодня Подмосковье занимает первое место в стране по переработке молока и обеспечивает почти 16% производства в Центральном федеральном округе. Продукция наших предприятий поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. Реализация таких крупных инвестиционных проектов позволяет наращивать перерабатывающие мощности, укреплять устойчивость отрасли и обеспечивать дальнейшее развитие молочного производства в регионе», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.