Подмосковная компания вложит 30 млрд рублей в строительство завода в Химках
Компания «Логика молока» планирует создать новый флагманский комбинат в индустриальном парке «Северное Шереметьево» в Химках. Производство разместят на территории бывшего складского комплекса.
На предприятии установят 11 линий для выпуска питьевого молока, кисломолочных продуктов, йогуртов и творожных изделий. Комбинат сможет перерабатывать до 1750 тонн сырого молока в сутки. Объем инвестиций — до 30 миллиардов рублей.
«Сегодня Подмосковье занимает первое место в стране по переработке молока и обеспечивает почти 16% производства в Центральном федеральном округе. Продукция наших предприятий поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. Реализация таких крупных инвестиционных проектов позволяет наращивать перерабатывающие мощности, укреплять устойчивость отрасли и обеспечивать дальнейшее развитие молочного производства в регионе», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Сейчас производственная сеть «Логики молока» объединяет 13 предприятий в разных регионах России. В их числе действующая флагманская площадка — комбинат «Чеховский» в Подмосковье, способный выпускать до 430 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.
Для того чтобы оставаться лидером молочной промышленности России, необходимо не только обновлять действующие площадки, но и строить предприятия, оснащенные современной техникой.
«Поэтому строительство нового завода в Глазово позволит „Логике молока“ не только обеспечить достижение целей, поставленных в нашей Стратегии-2030, но и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России», — пояснил генеральный директор компании Якуб Закриев.