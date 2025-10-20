Подмосковная компания «ВДК» разработала импортозамещающее насосное оборудование

Компания «ВДК», входящая в группу «Полипластик» разработала новое насосное оборудование в Королеве. Проект позволит заменить импортную продукцию отечественной.

Как рассказали в областном Мининвесте, новое насосное оборудование предназначено для высокоточного дозирования коагулянта на канализационных очистных сооружениях.

«Оборудование обеспечит стабильное и высокоточное дозирование химического реагента. Благодаря этому повысится качество очистки производственных и дождевых стоков и будет гарантировано строгое соблюдение экологических стандартов», — отметили в министерстве.

Компания реализовала полный цикл производства нового оборудование — от проектирования до проведения испытаний.

Новую инновационную конструкцию создали на базе трех рабочих частей. Это позволило получить современный и качественный продукт в короткие сроки.