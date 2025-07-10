Подмосковная компания стала лауреатом премии «Молодой промышленник года»

Компания из Пушкино стала лауреатом премии «Молодой промышленник года». Генеральный директор «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков получил диплом за высокие результаты в развитии отрасли.

Предприятие под руководством Дмитрия Кулькова активно расширяет ассортимент с 2015 года. За это время были открыты новые цеха, где выпускают косметику, бытовую химию и дезинфицирующие средства, а также бейджи, ленты, проездные билеты и канцелярию.

Кроме того, компания разрабатывает фирменный стиль пластиковых изделий для корпоративных заказчиков.

На предприятии в Красноармейске также производят сухие и полевые души, которые активно используют военные.

«Получение диплома стало значимым достижением для нашей команды. Искренне благодарю весь коллектив за огромный вклад и трудолюбие, ведь именно благодаря общему стремлению и стараниям мы добились успеха. Впереди нас ждут новые вершины и достижения», — сказал Дмитрий Кульков.

Всероссийская премия проводится межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников». В ней участвуют руководители предприятий до 40 лет, чей годовой оборот составляет от 120 миллионов до двух миллиардов рублей.