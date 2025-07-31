Подмосковная компания разработала современную полевую кухню для нужд Минобороны

Подмосковная компания «Мобитрак» разработала инновационную полевую кухню для нужд Миобороны России. Мобильные фудтраки оснащены современным оборудованием, отвечающим всем санитарным нормам. С их помощью в сутки можно обеспечить питанием около 260 человек.

Как рассказали в областном Мининвесте, новая полевая кухня позволит заменить устаревшие модели и обеспечить военнослужащих современным и удобным оборудованием. По словам основателя компании Рафаэля Хабирова, разработка соответствует всем требованиям комфорта и гигиены.

Полевая кухня представляет собой мобильный фудтрак — закрытое помещение с освещением и системой хранения продуктов. Они будут доступны в двух вариантах: для грузовых автомобилей и пикапов. Массовый выпуск планируют организовать по мере роста спроса.

«Ранее закупавшиеся печи заменены собственной разработкой инженеров предприятия — компактными печами высокой производительности, адаптированными к эксплуатации в условиях ограниченного пространства трейлеров. В проект вложено около 15 миллионов рублей, реализация заняла один год. После успешного прохождения испытаний первые образцы мобильной кухни отправлены в эксплуатацию», — сказал Рафаэль Хабиров.

Кухня сделана из нержавеющей стали и способна обеспечить питанием до 260 человек в сутки. Одну из них направили полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Артему Жоге, который позже передаст ее бойцам СВО.

Замглавы министра инвестиций Подмосковья и участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков отметил, что предприниматели активно помогают участникам спецоперации.