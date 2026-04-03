Подмосковная компания разработала модель масштабирования промышленных площадок

В Подмосковье разрабатывают новый подход к развитию индустриальных площадок. Компания Industrial City, входящая в холдинг «Строительный альянс», готовит запуск франчайзинговой модели для тиражирования индустриальных парков формата «лайт индастриал» по всей России.

В основе будущей франшизы лежит единый набор стандартов, которым должны следовать партнеры.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что речь идет не только о проектировании объектов, но и о комплексном подходе к формированию инженерной, транспортной и сервисной инфраструктуры, а также о внедрении проверенных практик управления площадками.

«Запуск франшизы — логичный этап для нас как для лидера рынка в премиальном сегменте. Мы накопили уникальную экспертизу в создании технологичной среды, где бизнес может уверенно расти, и готовы передать партнерам эту готовую систему, позволяющую реализовывать инвестиционно-привлекательные проекты с высокой финансовой устойчивостью», — прокомментировал партнер ХСА|Industrial City Артем Петрухин,

Сегодня в Московской области под управлением компании находятся три площадки «лайт индастриал» — одна в Солнечногорске и две в Подольске. Еще несколько проектов находятся на разных стадиях реализации.

Концепция таких парков предусматривает не только производственные помещения, но и развитую инфраструктуру: на территориях размещают офисы, точки общественного питания, магазины, зарядные станции для электромобилей и спортивные зоны.

В ряде случаев предусмотрена возможность гибкой адаптации зданий под конкретные задачи резидентов, что делает площадки более универсальными для бизнеса.