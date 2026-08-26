Подмосковная компания представила соусы на международном форуме

Компания «Европродукт» из Лыткарина представила линейку соусов бренда Tamaki на международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания презентовала продукцию для японской и паназиатской кухни на выставке Russia China Expo и провела серию деловых встреч, посвященных развитию экспорта в Китай и адаптации ассортимента к местному рынку.

На стенде Tamaki представили широкую линейку соусов; особый интерес у посетителей вызвали острые вкусы, включая позиции на основе кимчи и продукты с выраженным пикантным профилем.

«Форум „РОСТКИ“ дал нам как производителю уникальную возможность выстроить диалог с китайским потребителем и получить развернутую обратную связь по продукту и упаковке, которую мы заложим в адаптацию для Китайского рынка», — подчеркнула директор по развитию бренда и коммуникаций компании Анастасия Аверкова.

Сегодня ассортимент Tamaki насчитывает более 50 вкусов, и одной из задач производителя остается определение наиболее перспективных позиций для экспорта в КНР.

Участие в форуме стало практическим шагом в реализации экспортной стратегии компании, развивающей поставки на зарубежные рынки.