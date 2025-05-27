Подмосковная компания организовала международную конференцию по охране труда

Компания «Энергоконтракт» провела пятую международную конференцию «Клуб экспертов» по охране труда и промышленной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие организовали в Минске, оно собрало более 320 специалистов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Кыргызстана. Участники обсудили современные подходы к охране труда, изменения в законодательстве, требования к качеству средств защиты и развитие культуры безопасности на предприятиях.

Компания представила новейшие разработки, включая одежду и обувь, устойчивые к воздействию высоких температур и электрической дуги. Особое внимание участников привлекли новый защитный комплект из воздухопроницаемого материала, ботинки с огнестойким трикотажным верхом и прототип фартука для сварочных работ.