Подмосковная детская ортопедическая больница провела флешмоб для пациентов

В честь Дня защиты детей Московская областная детская травматолого-ортопедическая больница организовала флешмоб. В рамках него каждый пациент сможет нарисовать свою мечту. Работы участников повесят в приемном отделении учреждения. Об этом передали в подмосковном Минздраве.

«Наши маленькие пациенты проявили невероятное творчество и нарисовали удивительные рисунки, отражающие их мечты и желания. Каждый из этих шедевров наполнен надеждой и светом, и мы не можем не поделиться ими с вами», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава МО, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Больница призвала делиться своими детскими рисунками и мечтать. Так получится сделать мир лучше для подрастающих поколений.

В подмосковном Минздраве напомнили, что МОДКТОБ — крупнейшее медицинское учреждение в регионе, которое объединяет практическую, научную и учебную деятельность. Специалисты клиники оказывают травматологическую помощь детям без перерывов и выходных круглый год.