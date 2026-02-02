Подмосковье запустило новую онлайн-услугу для оформления сервитута

Жители и организации Московской области получили возможность удобно и точно оформить региональный или муниципальный сервитут благодаря запуску новой комплексной услуги на региональном портале. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления Московской области.

Сервитут представляет собой официальное разрешение временно использовать чужую землю без нарушения прав собственника. Например, он необходим для прокладки линии электропередачи через соседнюю территорию.

«Раньше оформить сервитут было непросто: человек сам должен был разобраться, какой тип нужен — региональный или муниципальный, вручную ввести все данные. Теперь процесс максимально упрощен: при заполнении онлайн-формы система автоматически определяет правообладателя, подтягивает информацию о земельном участке и маршрутизирует заявку», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Строительство». Заявление могут подать физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ответ поступит в личный кабинет заявителя. В случае положительного решения пользователю направят соглашение об установлении сервитута, которое можно подписать с помощью приложения «Госключ», электронной подписи или собственноручно.