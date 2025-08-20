Подмосковье заняло третье место на летней спартакиаде по пулевой стрельбе

Сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете по итогам летней Спартакиады молодежи по пулевой стрельбе. Спортсмены выиграли три медали: золото, серебро и бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорте, Марьяна Романова выиграла в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 метров, 60 выстрелов стоя».

Тимофей Алейников получил серебро, а дуэт Марьяны Романовой и Тимофея Алейникова занял третье место.

В общекомандном зачете победа досталась Белгородской области, а на второй ступени пьедестала оказалась Москва.

Соревнования проходили с 16 по 20 августа в Казани в рамках госпрограммы «Спорт России». В них участвовали 185 человек из 48 регионов.