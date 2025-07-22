Подмосковье заняло 3 место на вссероссийской акции по сбору макулатуры

Лидером рейтинга остается Москва, а вторую строчку занимает Краснодарский край.

«В нашем регионе на сегодняшний день уже собрано свыше четырех тонн макулатуры. Это отличный показатель, и нам очень приятно, что количество участников акции в Подмосковье постоянно растет. В регионе создана четкая, эффективная система обращения с отходами, все больше их вовлекается во вторичный оборот, и помощь добровольных участников подобных акций играет огромную роль в формировании экономики замкнутого цикла», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Акцию совместными усилиями запустили организация «Национальные приоритеты» и всероссийское общественное движение «Экосистема».

Основные задачи проекта — снижение избыточного потребления бумажной продукции и воспитание культуры обращения с отходами.