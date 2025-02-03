Подмосковье заняло 2-е место в ЦФО по рождаемости по итогам 2024 года

Московская область заняла второе место в ЦФО по рождаемости в 2024 году. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, за год в Подмосковье родились 69,6 тысячи детей. Сейчас стоит цель увеличить рождаемость до 72 тысяч.

«По поручению президента в России начал реализовываться нацпроект „Семья“, который поможет повысить рождаемость, поддержит семьи. Глава государства неоднократно подчеркивал, что важно вырабатывать новые меры поддержки семей с детьми. На федеральном уровне уже предоставляются беспрецедентные меры — в частности, материнский капитал уже за первого ребёнка, единовременные пособия», — отметил спикер.

Для этих целей в Московской области действуют различные меры поддержки, например, бесплатные земельные участки, льготы по транспортному налогу, социальная газификация и другие. На данный момент структура службы родовспоможения включает 74 женских консультаций, 25 роддомов, МОНИИАГ, а также шесть перинатальных центров.

«Укомплектованность врачами составляет 98%. У нас работают 745 акушеров-гинекологов, 250 неонатологов, 173 анестезиолога-реаниматолога», — заключил Брынцалов.

В рамках нацпроекта «Семья» в Московской области запланировано оснащение перинатальных центров и МОНИИАГ новейшим современным оборудованием, а также открытие шести центров репродуктивного здоровья.