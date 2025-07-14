Подмосковье заняло 1-е место по количеству ИИ-практик на портале «Цифровой регион»

На портале «Цифровой регион» размещено 252 умных решения от регионов, 41 из них — подмосковные. Об этом сообщили в региональном Мингосуправления.

Больше всего практик из Московской области представлено в сферах здравоохранения, государственного и муниципального управления и транспорта.

«Предложенные решения могут быть изучены и поданы на пилотирование как бизнесом, так и государственными учреждениями. Также региональные власти России имеют возможность пополнить витрину готовыми проектами, тогда как ИТ-компании могут предложить свои разработки для цифровизации отраслей экономики Московской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На второй строке по числу решений расположилась Нижегородская область. От нее размещено 20 проектов. Завершает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с 16-ю предложениями.

Содействие внедрению практик с использованием ИИ осуществляется по нацпроекту «Экономика данных».