Подмосковье закупит путевки в санатории для льготников еще на 1,5 млрд рублей

Ежегодно льготники Подмосковья получают бесплатные путевки в санатории. Их предоставляют инвалидам, пенсионерам с низкими доходами и детей-инвалидов. С этом году на эти цели регион выделит более 1,5 миллиона рублей.

Путевки закупят в санатории Крыма, средней полосы России и на Черноморском побережье. Как отметила вице-губернатор Людмила Болатаева, ежегодно их получают более 30 тысяч льготников.

«Для нас принципиально важно, чтобы оформление было простым и понятным: без очередей и лишних справок. Сегодня подать заявление, отследить очередь и получить путевку можно онлайн через региональный портал госуслуг — это удобно для людей любого возраста. Для многих наших жителей санаторно-курортное лечение — важная возможность поддержать здоровье и пройти восстановление в комфортных условиях», — сказала она.

Путевки распределяют автоматически в соответствии с рекомендуемым медицинской справкой профилем, сезоном и местом лечения в рамках очереди.

«Для продления очередности на получение путевки необходимо обновлять медицинскую справку. Жители могут проверить срок действия справки и обновить ее электронно на портале. При подаче заявления также можно указать необходимость доступной среды для передвижения на кресле-коляске», — пояснили в ведомстве.

Федеральные льготники также получают талон на проезд до места отдыха. Для детей-инвалидов путевки рассчитывают на двоих.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.