Подмосковье закупило еще 11 машин для тушения лесных пожаров

Лесопожарные службы Подмосковья получили еще 11 спецмашин. Их будут использовать для доставки к местам возгораний.

В этом году лесопожарные службы получили два малых лесопатрульных комплекса, три седельных тягача с полуприцепами, три трактора и три автоцистерны для тушения пожаров.

Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС. Это дает возможность отслеживать местоположение машин и быстро направлять их к очагам возгорания.

Автопарк лесопожарных формирований регионального Комлесхоза ежегодно обновляют. Его пополняют новой техникой и оборудованием, которое позволяет специалистам еще быстрее ликвидировать возгорания.