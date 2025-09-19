Подмосковье выступило на всероссийском форуме гуманного обращения с животными

В Москве прошел первый Всероссийский форум по ответственному отношению к животным. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Ника» и Центр изучения питания и благополучия животных при поддержке Фонда президентских грантов.

В форуме участвовали представители Минсельхоза Московской области, научного сообщества, отраслевых ассоциаций и зоозащитных организаций. Участники обсудили современные подходы к гуманному обращению с животными.

В Минсельхозе Подмосковья отметили, что на форуме представили практику региона по контролю численности бездомных собак. В Московской области действует программа «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат». Собаки проходят карантин, обработку от паразитов и стерилизацию или кастрацию, после чего неагрессивные животные возвращаются на прежнее место. Каждое такое животное имеет желтую бирку на ухе с индивидуальным номером. С начала года программу прошли около 6,8 тысячи собак.

Также Подмосковье развивает культуру ответственного содержания домашних питомцев. За два года владельцы зарегистрировали около 43 тысячи животных в едином региональном Реестре. Регистрация обязательна для собак старше трех месяцев: каждому питомцу ставят микрочип с уникальным кодом, который помогает быстрее вернуть животное владельцу и подтвердить право собственности.