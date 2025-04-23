Подмосковье выступило экспертным партнером всероссийского форума в сфере закупок

В Санкт-Петербурге стартовал XX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ», где Московская область выступает в качестве экспертного партнера. Мероприятие, проходящее с 23 по 25 апреля, собрало ключевых игроков сферы закупок.

«В этом году юбилейное мероприятие проходит в ответственный для нашей страны период. В условиях быстро меняющегося мира именно инновационные решения становятся основой нашего конкурентного преимущества», — подчеркнул министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Стенд Подмосковья на выставке традиционно организовал Комитет по конкурентной политике.

Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин в рамках одной из сессий в первый день форума коснулся вопроса работы с отходами.

«Количество несанкционированных свалок строительного мусора в Московской области с 2022 года снизилось с 4600 в год до 1200 благодаря введению автоматизированной системы для перемещения строительного мусора — „ОССиГ“ и „Электронный талон“», — пояснил глава ведомства.

Форум, организованный по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова при поддержке Минпромторга России, стал площадкой для обмена опытом между заказчиками, поставщиками и регуляторами.

В программе заявлено свыше 30 экспертных сессий, посвященных закупкам в сферах строительства, транспорта, здравоохранения и других ключевых отраслях.