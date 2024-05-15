Подмосковье вышло в финал Всероссийских соревнований по ИИ | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:49 Подмосковье вышло в финал Всероссийских соревнований по ИИ Министерство образования МО

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Завершился отборочный этап Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии «Знание.Вики». 92 команды из 30 регионов страны боролись за право выйти в финал турнира, который состоится в Москве 28 мая.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, за награды будут бороться студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, а также профессионалы с уже готовыми ИИ-решениями. Подмосковье представит команда Государственного гуманитарно-технологического университета «Информатики» из Орехово-Зуева.

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Участникам соревнований предстоит решить множество задач по языковым моделям, методам информационной безопасности, информационному поиску, кодированию и трансляции данных.

Пятеро самых талантливых участников получат бюджетные места в магистратуре Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени Косыгина. А команды-победители получат приглашение на форум «Знание.Вики».

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