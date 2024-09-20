Подмосковье выиграло серебряные медали на чемпионате России по лапте

Подмосковные спортсмены выиграли серебро на чемпионате России по лапте. Турнир, в котором приняли участие 26 команд из 16 регионов России, прошел в Анапе с 9 по 16 сентября.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, команда региона одолела соперников из Оренбургской и Тульской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга. А в заключительной игре сборная Московской области уступила команде из Омской области, оказавшись на втором месте.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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