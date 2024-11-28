Подмосковье выиграло 7 медалей Кубка России по скоростному спуску на санях

Подмосковная сборная выиграла одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали на Кубке России по санному спорту. Турнир прошел с 26 по 27 ноября в Сочи.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, тандем Виктории Демченко и Олеси Михайленко стал лучшим в соревнованиях среди женщин на двухместных санях.

Дарья Пересторонина и Мария Посельская выиграли бронзу в этом же старте. Они же завоевали серебро в женском спринте на двухместных санях. Первое место заняли спортсменки из Москвы, а третье — саночницы из Пермского края.

Дарья Олесик выиграла серебряную награду в одиночном спринте. Первое место заняла спортсменка с Красноярского края, а бронза — у представительницы Пермского края.

Также Дарья Олесик завоевала серебро в старте на одноместных санях среди женщин.

Подмосковные саночники заняли второе место в командной эстафете. На первом и третьих местах — спортсмены из Москвы.

Также экипажи из Подмосковья выиграли бронзовую медаль в микст-эстафете. На первом месте спортсмены из Москвы, на втором — из Перми.

Кубок России по санному спорту провели соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».