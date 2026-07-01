Подмосковье выиграло 6 медалей на международных соревнованиях по роллер-спорту

Подмосковные спортсмены успешно выступили на вторых международных соревнованиях по роллер спорту International Roller Surf Championship. Они состоялись 27 июля в Могилеве.

По итогам турнира представители Московской области пополнили свою копилку шестью наградами, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Участники определяли сильнейших в дисциплине «спидскейтинг» на треке. Программа включала три вида испытаний — спринтерские дистанции на 300 и 500 метров, а также масс-старт. Итоговый зачет формировался по сумме очков, набранных спортсменами во всех гонках многоборья.

Чемпионами соревнований стали представители Федерации роллер-спорта Московской области Федор Павлов, Маргарита Ручейкова и Диана Предеина. Серебряные медали получили Виктория Ручейкова и Леонид Анисимов, а бронзовым призером стала Жанна Ахмедова.

Международный турнир собрал 133 спортсмена из России, Белоруссии, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Египта. В составе российской команды выступали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Нижегородской и Иркутской областей, а также Башкортостана и Крыма.

Соревнования по спидскейтингу на треке считаются одним из ключевых этапов подготовки к международным стартам. Они позволяют спортсменам совершенствовать скорость, силовую выносливость, технику прохождения виражей и навыки тактической борьбы на дистанции.