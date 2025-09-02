Подмосковье выиграло 4 медали на первенстве России по воднолыжному спорту

Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на первенстве России по воднолыжному спорту. Они завоевали одно золото, два серебра и одну бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорте, победителем в прыжках среди юнош до 17 лет стал Павел Смирнов из Дубны. Второе и третье места заняли его соперники из Саратовской области.

Среди девушек до 15 лет серебро завоевала Алена Устинова. Она также заняла второе место в многоборном зачете.

Дарья Мананникова принесла команде бронзовую медаль в фигурном катании.

Соревнования проходили с 28 по 30 августа в Химках в рамках госпрограммы «Спорт России». В них участвовали 58 человек.