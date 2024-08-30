Подмосковье выиграло 23 медали на чемпионате и первенстве России по спидскейтингу

Представители Московской области завоевали четыре золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве России по спидскейтингу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За три дня соревнований 21 спортсмен из Подмосковья завоевал десять медалей на чемпионате и 13 наград на первенстве России. Максим Гуцалов стал чемпионом России на дистанции «трек 1000 метров» и дополнительно выиграл четыре бронзовые и две серебряные медали. Максим Таширев и Виктория Юденкова также стали призерами соревнований.

Алиса Филатова, Маргарита Ручейкова, Диана Махмудова и Федор Павлов взяли призовые места на первенстве, а Виктория Ручейкова завоевала три золотые медали. Виктория Ручейкова также получила три свидетельства о рекордах России по роллер-спорту — в этом году она победила в марафоне на 42,195 километра. Марина Шестерикова стала абсолютным победителем на первенстве федерации роллер-спорта, завоевав четыре золотые награды.

Чемпионат и первенство России по спидскейтингу, а также первенство федерации роллер-спорта проходили в Магнитогорске с 21 по 26 августа. Соревнования организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

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