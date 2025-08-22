Подмосковье выиграло 14 медалей на чемпионате и первенстве России по роллер спорту
Сборная Подмосковья выиграла 14 медалей на чемпионате и первенстве России по роллер спорту. Регион завоевал пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград.
Как рассказали в областном Минспорте, золото выиграли Виктория Ручейкова, Маргарита Ручейкова и Федор Павлов. Серебро завоевали Артем Перминов, Алиса Филатова и Маргарита Ручейкова.
Бронза досталась Маргарите Ручейковой, Виктории Ручейковой, Федору Павлову и Алисе Филатовой.
Все участники сборной представили федерацию роллер спорта Московской области в Люберцах.
Соревнования проходили с 15 по 18 августа на стадионе «Инга» в Челябинске в рамках госпрограммы «Спорт России». В них участвовали 270 человек.