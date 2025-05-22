Подмосковье выделит свыше 9 млрд рублей на поддержку предпринимателей в 2025 году

Подмосковье выделило более девяти миллиардов рублей на поддержку предпринимателей в 2025 году. Ее получат около 2,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.

Предприниматели могут получить региональную поддержку в виде субсидий, микрозаймов, поручительств и льготных кредитов.

«Это как прямая финансовая поддержка, например, в виде льготных займов, так и косвенная, например, поручительства регионального гарантийного фонда, которые позволят предприятиям привлечь финансирование. Получателями поддержки станут порядка 2,5 тысячи малых и средних предприятий Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева

Узнать больше обо всех видах поддержки бизнеса в Московской области можно на инвестиционном портале.

Информация о предстоящих конкурсных отборах размещена по ссылке.