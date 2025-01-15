Подмосковье выделило свыше 13,5 миллиарда рублей на доплаты пенсионерам

Подмосковье направило свыше 13,5 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям в 2025 году. Поддержку получат около 270 тысячи человек.

Доплату получат неработающие пенсионеры, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель увеличили до 16,6 тысячи рублей.

«Ежегодно региональная доплата к пенсии увеличивается в зависимости от индексации прожиточного минимума. В этом году порядка 270 тысяч пенсионеров получат доплату к пенсии. Напомню, что в нашем регионе также есть доплата к пенсии до 20 тысяч рублей жителям старше 65 лет, которую ввел губернатор Подмосковья», — рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития региона добавили, что доплату до величины прожиточного минимума устанавливают без подачи заявки. При этом пенсионер должен быть зарегистрирован в Подмосковье.

Доплату до 20 тысяч рублей тем, кто старше 65 лет и проживает один, назначают проактивно. При этом семьям с неработающим пенсионером нужно дополнительно подать заявление. Сейчас такую меру поддержки получают около 35 тысяч человек.