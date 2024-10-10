Подмосковье впервые приняло участие во всероссийском фестивале музыкальных театров

Мюзикл «Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматического театра успешно прошел на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в рамках IX Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что Подмосковье впервые приняло участие в данном конкурсе.

ПМДТ стал первым театром из Подмосковья, участвовавшим в этом престижном фестивале, выступив наряду с ведущими театрами страны, включая Большой театр и «Новую оперу».

Постановка мюзикла на музыку Юрия Лазаря и либретто Валентины Виленской получила высокие оценки за оригинальную трактовку пьесы Островского, актерское мастерство и балетное сопровождение.

Отмечается, что проект поддержало Министерство культуры России при участии президентского фонда культурных инициатив.

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