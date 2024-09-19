Подмосковье восстановит жилой дом в поселке Ханженково-Северном в ДНР

Пострадавший от обстрелов жилой многоквартирный дом в поселке Ханженково-Северном Советского района Макеевки восстановят строители из Подмосковья. Более половины работ уже выполнили.

Двухэтажное кирпичное здание к этому дню восстановлено на 60%. Продолжается ремонт кровли, проводится установка новых пластиковых окон и дверных блоков.

«Это не только забота о сохранении жилищного фонда, но и поддержка людей, которые пострадали в результате военных действий. Мы нацелены на то, чтобы вернуть жителям комфортные условия проживания, и уделяем внимание каждому этапу процесса», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Работы выполняются Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль проводят специалисты «УТНКР», которые ежедневно выезжают на объект для проверки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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