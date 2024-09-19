Подмосковье восстановит 3 здания районных администраций в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает здания администраций Орджоникидзевского, Ильичевского и Жовтневого районов в Мариуполе. Общая площадь трех объектов составляет более 11 тысяч квадратных метров.

Сейчас подмосковные строители устраняют конструктивные повреждения зданий, после чего начнется этап закрытия теплового контура. Внутренние помещения капитально отремонтируют, обновят инженерные системы. Полностью восстановить здания планируется в 2025 году.

«Мы стремимся не только восстановить здания, но и создать современные условия для эффективного функционирования всех служб. Каждый этап работы проходит под строгим контролем, чтобы вернуть зданиям их первоначальный вид и улучшить их эксплуатационные характеристики», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Строительный контроль на объектах осуществляют эксперты «Управления технического надзора капитального ремонта».

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